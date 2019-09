Ein Klassiker : Shakespeare-Company zeigt „Der Sturm“ in Dinslaken

Dinslaken Das Stück wird in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums aufgeführt.

Durch eine politische Intrige verschlägt es Prospero, den rechtmäßigen Herzog von Mailand, auf eine Insel. Hier herrscht er über Geister, Wind, Wasser und Luft, während er seine Tochter Miranda in Unwissenheit über die Welt und ihre Menschen aufwachsen lässt, bis er die Zeit für gekommen hält, sie aufzuklären. Mit Hilfe des Luftgeistes Ariel entfacht Prospero einen gewaltigen Sturm, der einen Schiffbruch auslöst und seine ehemaligen politischen Widersacher an den Strand der Insel spült. Hier lässt Prospero die Schiffbrüchigen ein fantastisches Gefühlschaos durchleben: Aus Hass lässt er Liebe, aus Dummheit Gewalt, aus Neugier Starrsinn und aus Treue Aufbegehren werden. Shakespeares Stück „Der Sturm“ ist ein mitreißender Klassiker über die Schwierigkeit des Vergebens und den Mut zur Größe. Die Aufführung der Shakespeare-Company Berlin gibt es zu sehen am Mittwoch, 23. Oktober, Beginn 20 Uhr, in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums. Karten gibt es unter anderem bei der Stadtverwaltung in der Stadtinfo am Rittertor. Abo-Preise: 67 Euro / ermäßigt 33,50 Euro; Einzelpreis Vorverkauf: 15 Euro / ermäßigt 7,50 Euro; Einzelpreise Abendkasse: 17 Euro / ermäßigt 8,50 Euro.