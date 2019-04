Bandendiebstahl : Seniorin in Dinslaken ausgetrickst: "Falsche Polizisten" gefasst

In Bremerhaven wurden die beiden mutmaßlichen Betrüger gefasst (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dinslaken Ein Gaunerpärchen ist am Dienstag der Polizei in Bremerhaven ins Netz gegangen. Die Frau (40) und der Mann (37) sollen am 28. Februar eine Seniorin in Dinslaken um ihre Ersparnisse gebracht haben.

Die Festnahmen erfolgten auf Grund eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen gewerbs- und bandenmäßig begangenen Betrugs. Diese hat die speziell eingerichtete Ermittlungsgruppe (EG) "Trust" beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit den Ermittlungen beauftragt. An dem Einsatz waren auch Spezialeinheiten beteiligt. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Deutsche. Gegen beide Personen hatte die Staatsanwaltschaft Duisburg Haftbefehle erwirkt.

Ein noch unbekannter Betrüger hatte sich am 28. Februar gegenüber einer Seniorin in Dinslaken als Polizist ausgegeben und diese unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu gebracht, ihre Ersparnisse von der Bank zu holen und einem angekündigten Abholer zu übergeben.

Den beiden Festgenommenen wird vorgeworfen, das Geld bei der alten Frau in Dinslaken abgeholt zu haben. Die Festgenommenen stehen im Verdacht, Mitglied einer organisierten Bande zu sein, die bundesweit agiert, um gutgläubige, ältere Menschen mit der Betrugsmasche "falsche Polizeibeamte" zu schädigen. Bei den Verdächtigen wurde Beweismaterial wie Speichermedien und Mobiltelefone sichergestellt, das nun ausgewertet werden muss.

