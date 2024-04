Täter wollte angeblich Geld für arme Kinder sammeln Mann gibt sich als Mitarbeiter eines Supermarktes aus und beraubt Seniorin

Opfer eines Raubes wurde eine 88 Jahre alte Frau. Wie die Polizei jetzt mitteilt, erschien am vergangenen Freitag, 12. April, gegen 13.45 Uhr, ein Mann an der Wohnungstür der Seniorin an der Kurt-Schumacher-Straße und gab sich als Mitarbeiter eines Supermarktes aus. Er gab ihr gegenüber an, dass er Spenden für arme Kinder sammele. Die Seniorin ließ den Mann daraufhin in ihre Wohnung. Er folgte ihr. Als sie aus einer Geldkassette einen Spendenbetrag nehmen wollte, bediente sich der Fremde unvermittelt selbst aus der Kassette. Während er dies tat, hielt er die 88-Jährige am Arm fest, zog sie zur Seite und forderte sie auf, ruhig zu sein. Außer dem Geld stahl der Unbekannte noch Schmuck aus einem Kästchen. Danach verließ er die Wohnung seines Opfers.