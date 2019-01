Eintritt frei: Musik für Viola und Orgel

Dinslaken Am 20. Januar erklingt in Sankt Vincentius das erste Orgelkonzert des Jahres.

Das erste Orgelkonzert in Sankt Vincentius zu Jahresbeginn ist auch dieses Mal ein Konzert für Orgel und Soloinstrument. Am Sonntag, 20. Januar, erklingt in der Pfarrkirche am Dinslakener Altmarkt ein Konzert für Viola und Orgel. Semjon Kalinowsky, der aus Polen stammende Bratschist, sieht sich als leidenschaftlicher Vertreter seines Instruments. Im Zentrum seines Schaffens stehen kammermusikalische Repertoire-Neuentdeckungen für Viola und Orgel/Klavier.