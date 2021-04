Selbsthilfegruppe für Dinslaken, Voerde und Hünxe : Wie man trotz Parkinson ein weitgehend normales Leben führen kann

Dinslaken Die Krankheit alleine zu bewältigen, ist schwer. Die Dinslakener Selbsthilfegruppe bietet Betroffenen und deren Angehörigen Unterstützung an.

Schätzungsweise 400.000 Menschen leiden in Deutschland an Morbus Parkinson. Der Welt-Parkinson-Tag, der am 11. April begangen wird, soll auf die immer noch unheilbare Krankheit aufmerksam machen und das Verständnis für Erkrankte und ihre Angehörigen fördern. Der weltweite Aktionstag wurde 1997 ins Leben gerufen und findet am Geburtstag des englischen Arztes James Parkinson statt. Dieser beschrieb 1817 erstmals die Symptome der später nach ihm benannten neurologischen Erkrankung.