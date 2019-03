Am Hiesfelder See : Steine für die Rotbach-Talsperre

Die Wasserbausteine müssen möglichst gut ineinander passen. Deshalb ist es ein bisschen so, als würden die Arbeiter puzzeln. Foto: FUNKE Foto Services/Lars Fröhlich

Dinslaken Seit November erneuert der Lippeverband die Hochwasserentlastungsanlage am Rotbachsee. Die Arbeiten sind knapp einen Monat in Verzug geraten. Nun soll im Mai alles fertig sein.

Der Bagger brummt. Sein Arm schwenkt aus und dann hinab Richtung Boden. Langsam öffnet sich die Schaufel, hinaus plumpst ein großer sogenannter Wasserbaustein. Dieser Stein ist vom Fahrer der großen Baumaschine sorgfältig ausgesucht worden – und passt deshalb perfekt in die für ihn vorgesehene Lücke. „Das ist ein bisschen so, als würde er puzzeln“, sagt Daniel Herzer mit Blick auf die Arbeiten. Der Ingenieur vom Lippeverband ist Projektleiter für die Baustelle an der Talsperre am Rotbach. Gemeinsam mit Michael Schulte-Althoff, dem zuständigen Betriebsmeister, führt er über die einst unscheinbar aussehende Rasenfläche.

Die ist seit November vergangenen Jahres Vergangenheit – und gleicht derzeit eher einer Geröllhalde. Denn: Der Lippeverband erneuert hier aktuell die sogenannte Entlastungsanlage, die unter dem Rasen lag. In dieser wurde und wird auch zukünftig das Wasser bei extremen Hochwasserereignissen gesammelt und abgeleitet, damit die Dämme nicht unkontrolliert überströmt werden. Denn wenn das passieren würde, „dann wäre mindestens der Stadtteil Hiesfeld immens betroffen“, erklärt Betriebsmeister Schulte-Althoff. Er stünde dann sogar ziemlich unter Wasser, fasst der dahinter liegende Rotbachsee laut Daniel Herzer schließlich „ein relativ großes Stauvolumen“ von schätzungsweise 500.000 Kubikmeter Wasser, wenn er ganz voll ist.

Diverse Baufahrzeuge arbeiten auf der Baustelle. Deshalb hat der Lippeverband eine temporäre Brücke über den Rotbach eingerichtet. Foto: FUNKE Foto Services/Lars Fröhlich

Info Ausgleichsfläche muss geschaffen werden Biotopcharakter Die Fläche rund um die Hochwasserentlastungsanlage am Rotbach hatte vor Beginn der Bauarbeiten einen Biotopcharakter. Das bedeutet, die Fläche hat eine relativ hohe Wertigkeit und muss an anderer Stelle wiederhergestellt werden. Ausgleich Der Lippeverband hat in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Wesel bereits eine Ausgleichsfläche in Aussicht genommen. Parkplatz Während der Bauarbeiten wird ein Teil des Parkplatzes an der Straße „Am Freibad“ als Baulogistikfläche genutzt.

Die Talsperre habe eine wichtige Bedeutung, erklärt der Projektleiter: Sie sei sicherheitsrelevant für die Umgebung. „Insofern sind das schon extreme Anforderungen an uns.“ Ehe der Lippeverband die eigentliche Entlastungsanlage, die Überlaufschwelle also, entfernt hat, habe er ein paar Meter davor einen provisorischen Hochwasserschutz errichten müssen. „Denn Hochwasserschutz muss immer gewährleistet sein“, betont Herzer. Für den Fall der Fälle. Das Provisorium bleibt so lange stehen, bis die knapp 35 Meter lange, aus zwei parallel verlaufenden Strängen bestehende und mit Betonfertigteilen hergestellte Schwelle fertig ist.

Daniel Herzer (l.) und Michael Schulte-Althoff vom Lippe-Verband betreuen das Projekt am Rotbach. Foto: FUNKE Foto Services/Lars Fröhlich

Sie steht schon, nun muss die Fläche darüber mit Wasserbausteinen „fertiggepuzzelt“ werden, die abfallende Fläche danach ebenfalls. Darüber kommt dann wieder ein Rasen, über den Spazierende weiterhin gehen sollen können. Ab Ende Mai, so sieht es der Zeitplan derzeit vor. Man sei knapp einen Monat in Verzug geraten, sagt Daniel Herzer. „Aber bei einem Erdbau kann man nie so genau wissen, was unten zum Vorschein kommt.“

Ganz viele Steine lagern auf der Baustelle. Foto: FUNKE Foto Services/Lars Fröhlich

(akw)