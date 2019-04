Über 150 Teilnehmer : 85 Jahre Bußgang nach Eppinghoven

Dinslaken/Voerde/Walsum Pfarrer Werner Knoor sprach sich gegen Denken und Handeln in Schwarz-Weiß-Mustern aus.

„Denken und Handeln in Schwarz-Weiß-Mustern führt uns nicht weiter.“ Das formulierte Pfarrer Werner Knoor (Walsum) im nächtlichen Gottesdienst während des Bußgangs der Frauen und Männer. In der katholischen Gemeinde Sankt Johannes Eppinghoven berief er sich vor mehr als 150 Teilnehmern auf die jetzt 85 Jahre alte und 1934 gegen die Nazis begründete Bußgang-Tradition.

„Damals haben Menschen vermutlich hinter verschlossenen Fenstern den Zug der Männer nach Eppinghoven beobachtet. Sie sprachen vielleicht darüber, wie die Aktiven des Bußganges mutig Position für Menschenwürde, gelebten Glauben und Bekenntnisfreiheit bezogen“, stellte Knoor in freier Predigt ein Bild des ersten Zuges in den Raum. Heute diese Messe nachts um zehn Uhr zu feiern, dürfe aber kein Festhalten am „Früher“ sein. Damit bezog er sich auf einen der Lesungstexte und formulierte weiter: „Tradition braucht auch gegenwärtigen Inhalt, den muss jede Generation neu finden.“

Die meisten Teilnehmer, die in diesem Jahr dem Aufruf zur Teilnahme am Gottesdienst folgten, waren zwischen 45 und 85 Jahre alt. Der Gottesdienst wurde mitgestaltet von Sängern aus Eppinghoven und Walsum und auch Bannerabordnungen von der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und Kolping waren zugegen.

Andere, die nicht mehr mitgehen können, denken jährlich an diesen Abend an diesen Bußgang, so die Veranstalter. Ein jüngerer Teilnehmer fasste seine Gedanken so zusammen: „Ich möchte mit Gleichgesinnten auch zum 100-jährigen des Bußganges im Glauben Menschen nahe sein und bis dahin ohne Schwarz-Weiß-Blick für die Gesellschaft und für unsere Kirche wirken.“