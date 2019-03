Am 6. April : Mit dem Glauben ein Zeichen setzen

Dinslaken Seit 85 Jahren gibt es den Bußgang der Männer nach Sankt Johannes in Eppinghoven.

Der Bußgang der Männer nach Sankt Johannes in Eppinghoven fand zum ersten Mal im Jahre 1934 statt. Er verstand sich als bewusstes Zeugnis, dem Erstarken des Nationalismus die Kraft des christlichen Glaubens entgegenzusetzen.

Zum mittlerweile 85-Jährigen wird am Samstag, 6. April, ab 22 Uhr in Sankt Johannes ein Abschlussgottesdienst mit Pfarrer Werner Knoor aus Walsum (Sankt Dionysius) und Gesang des Kirchenchors gefeiert. Bereits eine Stunde vorher treffen sich Mitglieder von Vereinen und Verbänden aus dem Dekanat Dinslaken an ihren Kirchengebäuden oder Gemeindezentren zum Gang durch die Nacht.

Info Männer treffen sich abends am 6. April Treffpunkte Interessierte aus dem Dekanat Dinslaken treffen sich zum Bußgang der Männer nach Eppinghoven am Samstag, 6. April, unter anderem jeweils um 21 Uhr am alten Teil der Vincentius-Kirche (Altmarkt) und am Gemeindezentrum Heilig Blut (Hagenstraße).

Rückblick: Es ist mehr als nur eine Tradition, die zum ersten Mal am 8. April 1934 begann und zum Gedenken an die Glaubensbekundung in der Zeit des Nationalismus in der Nacht zum Passionssonntag nach Sankt Johannes Eppinghoven führte.

Obwohl durch das Reichskonkordat die Prozessionen als religiöse Veranstaltungen geschützt waren, drängten die Nationalsozialisten die Gläubigen mehr und mehr zurück und raus aus der Öffentlichkeit. So durften zum Beispiel keine Kirchenfahnen mehr gezeigt werden.

Wie in den Zeiten der Christenverfolgung suchten die Männer im Schutz der Dunkelheit die Gelegenheit, sich zum Kreuz Christi und gegen das Hakenkreuz als Zeichen einer neuen Weltanschauung zu bekennen. Auch die Beobachter der Gestapo vermochten die Gläubigen nicht daran zu hindern.

In der Dunkelheit trafen sich die Männer in ihren jeweiligen Pfarrkirchen und zogen dann sternförmig zu einem bestimmten Mittelpunkt. Im Dekanat Dinslaken war das die Kirche in Eppinghoven. Die Bußwallfahrt ist dabei nur einmal im Jahr 1945 ausgefallen – in jenem Jahr, als am 23. März Dinslaken durch Bombenangriffe zerstört und mehr als 800 Bürger den Tod fanden.

Seit 1934 bekundeten Christen aus Dinslaken und vielen anderen Städten ihre Verweigerung gegenüber dem Nationalsozialismus in schweren Zeiten, allen voran der „Löwe von Münster“, Kardinal Clemens August Graf von Gahlen.

Es sei gerade heute von großer Bedeutung, dass sich Mitglieder aller Konfessionen generationenübergreifend gegen den Nationalismus bekennen.

