Konfessionswechsel steht an : Evangelischer Christ leitet katholische Kita

Sebastian Hein Während der Berufsschule kam er mit der pädagogischen Arbeit in Kontakt und landete schließlich in der „Arche“ in Duisburg, einem Jugendzentrum für Sechs- bis Zwölfjährige. Dort bildete er sich weiter und gab Seminare in gewaltfreier Kommunikation. Heute wohnt er mit seiner Frau in Freidrichsfeld.