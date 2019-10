61 fuhren zu schnell : Stadt Dinslaken erwischt Raser auf der Bahnstraße

Eine ganze Reihe von Autofahrern hielten sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit.

Dinslaken Derzeit finden Schwerpunktkontrollen in der Innenstadt statt. Hinweise zu Problemstellen kamen auch aus der Bevölkerung.

Seit einigen Wochen führt die Dinslakener Stadtverwaltung verstärkt Schwerpunktkontrollen im Bereich der Innenstadt durch, vor allem an der Bahnstraße. Anlass dafür sind sowohl selbst festgestellte Problembereiche als auch Hinweise aus Bevölkerung und Politik, wie die Kommune mitteilt. Im Fokus der Kontrollen standen und stehen dabei unter anderem unerlaubt aufgebaute Verkaufsstände und Geschwindigkeitsüberschreitungen. So entdeckte der Ordnungsdienst der Stadtverwaltung abends an der Bahnstraße unerlaubt aufgestellte Bierzeltgarnituren sowie einen unerlaubt aufgestellten Werbebanner auf dem Gehweg, die unverzüglich von den Verantwortlichen beseitigt werden mussten. Außerdem stellten die städtischen Mitarbeiter zahlreiche Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der Bahnstraße fest.