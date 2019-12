Unglück bei Dinslaken : Schwerer Unfall und Verkehrschaos auf der Bundesstraße 8

Dinslaken Die Bundesstraße 8 war nach einem schweren Unfall zwischen Grenzstraße und Duisburger Straße in beide Richtungen für gut eineinhalb Stunden voll gesperrt. Ein Autofahrer ist über die Gegenfahrbahn hinweg in das Geländer der Emscher-Brücke gefahren.

Das Unglück hat sich am Montag um 14.34 Uhr ereignet. Der Fahrer des Wagens sei von Dinslaken in Richtung Walsum unterwegs gewesen. „Er ist unvermittelt in den Gegenverkehr gefahren, ist dort zum Glück auf niemanden getroffen, und dann frontal gegen das Brückengeländer geprallt“, beschreibt Polizeisprecherin Andrea Margraf.