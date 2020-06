Autobahn gesperrt : Schwerer Unfall auf der Autobahn 3 bei Dinslaken – LKW fährt in Vermessungsfahrzeug

Schwerer Unfall auf der Autobahn 3 bei Dinslaken – LKW fährt in Vermessungsfahrzeug

Dinslaken Die Autobahn 3 bei Dinslaken ist nach einem schweren Unfall voll gesperrt. Offenbar ist ein Lkw in Vermessungarbeiten hineingefahren. Der Einsatz läuft zur Stunde noch.

Auf der Autobahn 3 hat sich gegen 10.45 Uhr am Vormittag ein schwerer Unfall ereignet. Im Bereich der Anschlussstelle Dinslaken-Nord hatten am Morgen Vermessungsarbeiten stattgefunden. Nach den Vorläufigen Erkenntnissen der Polizei ist ein LKW in diese Arbeiten hineingefahren.