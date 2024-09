Bildung in Dinslaken „Neues Schulzentrum soll tolles Lernen und Lehren ermöglichen“

ernen sollte nicht nur mit Anstrengung und Arbeit verbunden sein, es sollte auch Spaß machen. In einer angenehmen Umgebung lernt es sich wesentlich entspannter als irgendwo auf dem Hinterhof. Um das Lernen und Lehren besser zu gestalten, investiert die Stadt Dinslaken viel Geld in ihre Schulen und deren Ausstattung. Das wohl ambitionierteste Projekt ist gegenwärtig der Bau des neuen Schulzentrums Hiesfeld, das die Gesamtschule des Stadtteils und das Gustav-Heinemann-Gymnasium beherbergt und am angestammten Standort der beiden Bildungseinrichtungen an der Kirchstraße entsteht. „Wir wollen mit dem neuen Schulzentrum ein tolles Lernen und Lehren ermöglichen“, sagt Dinslakens Schuldezernentin Tagrid Yousef.