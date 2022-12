Unsere Woche: DIe EBGS und die Sporthallensituation Ein unhaltbarer Zustand

Man muss es sich einmal vorstellen: Die Eineinhalbfach-Turnhalle der Ernst-Barlach-Gesamtschule in Dinslaken wurde nach einem dort aufgetretenen Wasserschaden geschlossen und in der Folge für nicht nutzbar erklärt. Das ist inzwischen sechs Jahre her. Seither findet für einen Teil der Schüler der Sportunterricht unter erschwerten Bedingungen statt, denn sie müssen Sporthallen an vier anderen Standorten nutzen. Die nahe gelegenen erreichen sie zu Fuß, zu den etwas weiter entfernt liegenden Hallen werden sie mit dem Bus gefahren. Durch die Fußmärsche und die Busfahrten geht viel kostbare Unterrichtszeit verloren. Als Übergangslösung ist dies vielleicht noch zumutbar, aber nicht als Dauerlösung. So, wie es jetzt läuft, ist es ein unhaltbarer Zustand für die betroffenen Schüler und auch für das Lehrpersonal.