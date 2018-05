Dinslaken: Schulen: Verwaltung schlägt Elternbefragung vor

Dinslaken Als Reaktion auf die Aufforderung der Düsseldorfer Bezirksregierung, bis zum November die zukünftige Struktur der Dinslakener Schullandschaft zu regeln, schlägt die Dinslakener Schulverwaltung als nächsten Schritt eine Elternbefragung vor.

Die Mehrheit des Rates hatte sich aber für Abwarten entschieden. Im November vergangen Jahres hatten die Fraktionen von SPD und CDU im Schulausschuss klar gemacht, dass vorerst keine Veränderung der Dinslakener Schullandschaft erfolgen soll. Die UBV hatte ihren Antrag ruhend gestellt. Im April ist dann das Schreiben der Bezirksregierung eingegangen, in dem diese auf die zu geringen Anmeldezahlen für die Sekundarschule hinwies und die Stadt unmissverständlich aufforderte, schulorganisatorische Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die UBV hatte daraufhin an ihren ruhenden Antrag erinnert und eine Sondersitzung des Schulausschusses in diesem Monat gefordert. Diese findet nun am Montag, 28. Mai, Beginn 18 Uhr, im Saal Agen im Erdgeschoss des Dinslakener Rathauses statt.