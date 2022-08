Schulen in Dinslaken und Voerde : Mit dem Mofa über den Schulhof

Hier auf dem Schulhof der Ernst-Barlach-Gesamtschule in Dinslaken können Schülerinnen und Schüler ihre ersten Mofa-Fahrstunden machen. Foto: Heinz Schild

Dinslaken/Voerde Mofa fahren auf dem Schulhof, Yoga in der Turnhalle, Schreiben für eine Schülerzeitung und Niederländisch lernen für den Schüleraustausch: All das ist an den Real- und Gesamtschulen in Dinslaken und Voerde möglich. Wir haben einen genaueren Blick auf die außerschulischen Aktivitäten geworfen.

Nach den Sommerferien verbringen Kinder und Jugendliche wieder viel Zeit an dem einen Ort, an dem sie Freundschaften knüpfen, Erfahrungen sammeln und Neues lernen – Es ist die Schule. In Wesel und Dinslaken gibt es drei Gesamtschulen, eine Sekundarschule und eine Waldorfschule. Kurz vor Ende der Sommerferien ist es Zeit, sich die Schulen genauer anzuschauen. Wo gibt es welche Arbeitsgemeinschaften (AGs) und wodurch zeichnen sich die Schulen aus? Ein Überblick.

Ernst-Barlach-Gesamtschule

Die Ernst-Barlach-Gesamtschule bietet den 1300 Schülerinnen und Schülern viele außerschulische Aktivitäten, wie die Eine-Welt-AG, das Kinderrechtsteam Wassertröpfchen und verschiedene Kunst- und Theaterprojekte. Rasant geht es daneben in der Mofa-AG zu. Hier lernen Schülerinnen und Schüler in Theorie und Praxis das Mofa-Fahren und erwerben am Ende des Kurses die Mofaprüfbescheinigung. Dass auch Mädchen Mofa fahren und junge Frauen Maschinenbau studieren, sollte in der heutigen Zeit völlig normal sein, die Realität sieht aber leider oft anders aus. Um gezielt Mädchen an das Thema Technik heranzuführen, gibt es an der Ernst-Barlach-Gesamtschule aus diesem Grund eine Technik-AG nur für Mädchen.

Gesamtschule Hiesfeld

Das „f“ in Gesamtschule Hiesfeld steht für „Füreinander“. Die Schule solle ein Ort sein, an dem das Zusammenleben durch Respekt, Wertschätzung und Toleranz geprägt ist und alle füreinander da sind. Füreinander da sie die Schülerinnen und Schüler beispielsweise in der Schulsanitäter-AG. Hier lernen sie Erste Hilfe zu leisten und sich in Notfällen richtig zu verhalten. Der Stress vor einer Klassenarbeit ist zwar kein Notfall, kann aber auch für großes Unwohlsein sorgen. Wie man sich besser konzentrieren und ruhiger werden kann, können die Schülerinnen und Schüler deshalb in der Yoga-AG lernen. Daneben macht Yoga aber auch stärker und gelenkiger.

Friedrich-Althoff-Schule

Die Friedrich-Althoff-Schule ist eine Sekundarschule, also eine Schule, an der alle unabhängig von der Empfehlung ihrer Grundschule von der 5. bis 10. Klasse lernen können. Neben dem Unterricht legt die Schule vor allem Wert auf Sprache. So können Schülerinnen und Schüler an einem Vorlesewettbewerb teilnehmen oder für die „FAZ“ – die Friedrich-Althoff-Zeitung – schreiben.

Gustav-Heinemann-Realschule

Die Gustav-Heinemann-Realschule nennt sich Realschule der Zukunft und bietet ein offenes Ganztagsprogramm. Nach dem Unterrichtsende können Schülerinnen und Schüler hier mit Unterstützung des Deutschen Kinderschutzbundes Dinslaken Voerde ihre Hausaufgaben erledigen und verschiedene AGs belegen. Hier wird vor allem die Kreativität der Kinder und Jugendlichen gefördert. Sie können Comics zeichnen, lernen Graffiti zu entwerfen und allgemein gestalterisch arbeiten.

Comenius-Gesamtschule

Die Comenius-Gesamtschule hat mit der Vrijeschool in Zutphen eine Partnerschule in den Niederladen. Die Schülerinnen und Schüler der beiden Schulen verbindet ein „Brief-Projekt“. Um sich mit den knapp 100 Kilometer entfernt wohnenden Gleichaltrigen verständigen zu können, lernen die Kinder und Jugendlichen an der Comenius-Gesamtschule auch Niederländisch. Neben dem Schüleraustausch hat die Gesamtschule aber auch viele andere AGs und Offene Angebote zu bieten. Wer es zum Beispiel süß mag, kann zum Backen in die Schulküche kommen. Beim Backen geht es aber nicht nur darum, süße Leckereien zu kreieren, sondern auch unternehmerisch tätig zu werden. Denn Schülerinnen und Schüler haben mit „Crazy Cake“ eine eigene Schülerfirma gegründet, und haben 2017 an dem Wettbewerb der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer „IHK-Schulpreis 2017 – aus Idee wird Geschäft“ teilgenommen.

Freie Waldorfschule Dinslaken

Das Grundkonzept der Freien Waldorfschule Dinslaken orientiert sich an der Anthroposophie, einer Theorie, die Rudolf Steiner am Anfang des 20. Jahrhunderts begründet hat, und die Natur, Geist und menschliche Entwicklung vereint. „Jedes Kind trägt Zukunftsimpulse in die Welt. Für deren individuelle Ausgestaltung will die Freie Waldorfschule Dinslaken durch ihre Pädagogik Möglichkeiten bieten“, schreibt die Schule auf ihrer Webseite. Zum Schulleben gehört auch, dass alle Schülerinnen und Schüler von der 6. bis zur 8. Jahrgangsstufe ein Instrument erlernen und gemeinsam in einem Klassenorchester musizieren. Zudem gibt es in der 8. Klasse ein Theater-Projekt. Zusammen überlegen die Schülerinnen und Schüler dabei auch, welches Stück sie auswählen und wie das Bühnenbild und die Kostüme aussehen sollen.

