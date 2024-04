Aktionsbündnis schlägt Alarm Wachsende Schulden – Dinslaken appelliert ans Land

Die Kommunen stecken nach eigenem Bekunden in einer Finanzkrise. In Zahlen drückt sich das in einem Gesamtdefizit von rund sieben Milliarden Euro in den Haushalten 2023 aus. Auf Bundesebene sei eine „vorsichtige Reaktion auf diese Lage“ zu spüren: Der Finanzausschuss des Bundestags treibe das Thema mit Erklärungen und Anfragen voran, heißt es in einer Pressemitteilung des Aktionsbündnisses. Das zuständige Ministerium habe eine Fachtagung zu Kommunalfinanzen für den 5. Juli angekündigt und Mitte April noch einmal seine Eckpunkte für eine Altschuldenlösung unverändert vorgelegt. Damit habe es offiziell bestätigt, zu seinem Angebot zu stehen.