Baustellen in Hünxe : Schulbusse müssen über die Autobahn fahren

Bau des Kreisverkehrs Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein, startet im Zuge des Neubaus der Kanalbrücke auch mit dem Bau des Kreisverkehrs auf der Kreuzung L1 /L463 in Hünxe. Für die Bauarbeiten wird ab Montag, 25. Oktober, die Dinslakener Straße (L 1) in Fahrtrichtung Drevenack, zwischen Gahlener Straße (L 463) und Alte Weseler Straße, halbseitig gesperrt. Fahrzeuge aus Süden kommend werden über die Alte Dinslakener Straße zur Gahlener Straße umgeleitet und von dort aus weiter zur A 3 oder in Richtung Gartrop geführt. Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.

Radverkehr Der Radweg auf der Gahlener Straße, zwischen der Kreuzung L 1 / L 463 und der Behelfsausfahrt Bauhof, wird in Richtung Gartrop gesperrt. Der Radverkehr wird mit Hilfe einer Baustellenampel, in Höhe der Bauhofausfahrt, über den gegenüberliegenden Radweg umgeleitet. Ebenso ist der Radweg auf der L1, zwischen Gahlener Straße und Alte Weseler Straße, in Richtung Drevenack gesperrt. Auch hier wird der Radverkehr über den gegenüberliegenden Radweg geführt.