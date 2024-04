Schützenfest Hünxer Junggesellen ermitteln ihren neuen König

Am Christi- Himmelfahrt-Wochenende ist es wieder so weit: Der Junggesellenschützenverein (JSV) Hünxe, der älteste Verein am Niederrhein mit den jüngsten Mitgliedern feiert vom 9. bis zum 13. Mai sein Schützenfest, in diesem Jahr erstmals mit einer Malle-Party am Freitagabend mit Mickie Krause. Wer neuer König wird, entscheidet sich am Samstag.