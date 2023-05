Grünröcke feiern Der BSV Mehr-Ork-Gest sucht einen neuen Schützenkönig

Bald ist es auch schon wieder soweit: vom 20. bis 22. Mai findet das Schützenfest des BSV Mehr-Ork-Gest in Ork statt. Nachdem die Jungbuben den Freitagabend wieder fleißig zum Schmücken der Umgebung genutzt haben werden, startet das Fest wie üblich am Samstagmorgen mit dem gemeinsamen Marsch durch die umliegenden Ortschaften. Die Strecke ist dieses Jahr etwa 7,8 Kilometer lang und enthält fünf Haltestellen, an denen die Schützengemeinde mit Speisen und Getränken versorgt wird. Die Kranzniederlegung ist dabei für 11.40 Uhr am Spellener Ehrenmal geplant. Gegen 15 Uhr beginnt nach dem Mittagessen im Zelt und dem Empfang der Ehrengäste das Vogelschießen – hier werden zunächst die Preise ausgeschossen, im Anschluss steht dann das Königsschießen auf dem Programm.