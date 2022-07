Schützenfamilie feierte harmonisch : Brandon Woolley ist König in Alt-Walsum

Die neue Throngesellschaft des BSV 1856 Walsum mit Schützenkönig Brandon Woolley, der den Vogel herunter holte. Foto: Verein Foto: BSV 1856 Walsum

Walsum Eine gefühlte Ewigkeit konnten die Mitglieder des BSV 1856 wegen Corona kein Schützenfest feiern. Nun erlebten sie drei Tage lang ein geselliges, spannendes und auch harmonisches Fest. Und einen neuen Regenten haben sie auch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Schützen des BSV 1856 Walsum haben ein neues Königspaar. Um 17.35 Uhr fiel der letzte Schuss und Brandon Woolley (26) trat als neuer Schützenkönig hervor. Zusammen mit seiner Königin Rebecca Müller (26) und dem Throngefolge wird er die Alt-Walsumer Schützen regieren.

Nach drei Jahren Pause endlich wieder ein Schützenfest in Alt-Walsum und die Veranstalter vom BSV können kaum glücklicher über den Verlauf sein. Selbst das Unwetter, das über die Stadt hinwegfegte, die daraus resultierenden Herausforderungen und das erneute Schmücken der Straßen konnten die Vorfreude nicht trüben. Die Radioband Deluxe eröffnete die Festtage, lockte rund 400 Gäste ins Schützenzelt und sorgte für eine Party der Extraklasse. Bis in die frühen Morgenstunden wurde ausgiebig und vor allem friedlich gefeiert.

Ein spannendes Königsschießen mit gleich 14 Aspiranten im Alter zwischen 20 und 30 Jahren bildete den Höhepunkt des diesjährigen Schützenfestes in Walsum. Bei sommerlichen Temperaturen fanden rund 500 Besucher den Weg zum Festplatz an der Kaiserstraße und beobachteten, wie Brandon Woolley den Rumpf mit gezieltem Schuss aus der Verankerung löste. Alle Zuschauer brachen in Jubel aus, als der Holzvogel zu Boden sank und der neue König von seinen Schützenschwestern und Schützenbrüdern geherzt und beglückwünscht wurde. Er erwählte Rebecca Müller als seine Königin.

Jule Fischer ist neue Jungschützenkönigin. Foto: BSV 1856 Walsum

Brandon Woolley wohnt mitten in Alt-Walsum, er arbeitet als Steinmetz bei der Steinmetzbetriebe Berns GmbH in Duisburg und ist seit zehn Jahren Mitglied im BSV. „Geil, ich hab’ et geholt“, so kommentierte er kurz und bündig seinen Triumph.

Die Throngesellschaft ist komplett mit den Ministerpaaren Felix Wibbeler und Juliane Uphoff, Niklas Maniezki und Laura Köbbe, Felix Ostermann und Katharina Gandner und Freddy Bienen und Paula Buschmann. Die weiteren Preisträger des Vogelschießens lauten: Laura Bruns (Krone), Lars Rathofer (Reichsapfel), Simone Bienen (Zepter), Yannik Lukassen (Kopf), Stefan Barmscheidt (rechter Flügel) und Sebastian Fischer (linker Flügel).

Unter die zahlreichen Ehrengäste mischten sich unter anderem Hermann Hövelmann, Bürgermeister Volker Mosblech und der Bundestagsabgeordnete Mahmut Özdemir, der zu Beginn alle ehrenamtlichen Helfer eines solchen Schützenfestes adelte, die mit der Pflege von Tradition und Brauchtum einen enorm wichtigen Bestandteil der Gesellschaft bilden.

Beinahe noch spannender gestaltete sich das Jugendvogelschießen, da sich der hölzerne Vogel als äußerst zäh erwies und scheinbar einfach nicht fallen wollte. Neue Jungschützenkönigin 2022 ist Jule Fischer. Hendrick Schilling, Jule Fischer, Ludwig Klotzbach und Oskar Lusina erlangten zuvor in dieser Reihenfolge Krone, Kopf, rechten Flügel und linken Flügel.

Die feierliche Inthronisation fand noch abends mit vielen Freunden und Gastvereinen statt. Das scheidende Königspaar Thilo Meyer und Paola Casu-Meyer überreichte nach drei Jahren auf dem Thron die Insignien an Brandon Woolley und Rebecca Müller, die das Bad in der Menge sichtlich genossen und mit den Gästen bis in die frühen Morgenstunden feierten.

Das Schützenfest mit kleiner Kirmes findet alljährlich am ersten Wochenende im Juli in Alt-Walsum statt.

(RP)