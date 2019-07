Schützenfest : Schützen des BSV Spellen feiern vier Tage lang

Spellen Der Bürger-Schützenverein Spellen feiert von Freitag, 12., bis Montag, 15. Juli, sein Schützenfest. Das Schützenfest-Komitee hat sich über mehrere Monate getroffen und den Ablauf der zukünftigen Feierlichkeiten neu ausgearbeitet.

Das Fest beginnt am Freitag um 18.30 Uhr in der Schützenhalle mit Paroleausgabe, Pokal- und Preisschießen. An diesem Abend gibt es auch Ehrungen.

Am Samstag treffen sich die Schützen um 11.30 Uhr am Haus Wessel. Nach dem gemeinsamen Erbsensuppe-Essen folgt der Abmarsch der Schützen, um unter Begleitung des Spielmannszuges Spellen und des Jugendblasorchesters Drevenack den noch amtierenden König Stefan Hülsermann im Hause seiner Königin Birte Geisler abzuholen. Anschließend ziehen die Schützen durchs geschmückte Dorf. Nach planmäßiger Ankunft der Schützen gegen 16 Uhr an der Schützenhalle an der Schweizer Straße und Empfang der Ehrengäste beginnt das Schießen.