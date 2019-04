Königsschießen am 4. Mai : Schützen benennen Platz nach Helmut Puschmann

Frank Nettelbeck, Ludger Vlaswinkel, Alfred Schüring und Horst Wiedemann (v.l.) stellen ihr Plakat am Schützenheim auf. Foto: Markus Joosten

Hünxe Krudenburgs Schützen widmen ihrem verstorbenen ehemaligen Präsidenten das Areal am Schützenhaus.

Für Krudenburgs Schützen ist es ein besonderes Jahr: Nicht nur, dass ein neuer König ausgeschossen wird – das geschieht in Krudenburg nur alle zwei Jahre: „Die Liegenschaft am Schützenhaus wird zum Helmut Puschmann-Platz“, kündigt Präsident Alfred Schürig stolz an. Das wird am Samstag, 4. Mai, um 15 Uhr feierlich begangen, bevor das Königsschießen beginnt.

Helmut Puschmann, der 2012 verstorbene ehemalige Präsident, stand von 1981 bis 2008 an der Spitze der Schützen. Er hat den Schießstand und das Vereinshaus am Krudenburger Weg erst möglich gemacht. Bei der Telekom beschäftigt, sicherte sich Puschmann mächtige Rohre des seinerzeit in Wesel abgebauten Fernmeldeturmes. Nachdem die zunächst auf dem Schützengelände lagerten und belächelt wurden, bauten die Schützen daraus von 1987 bis 1991 eine unterirdische Schießanlage und das Schützenhaus, „alles in Eigenleistung“, sagt Schüring. Für die mehr als 20 Tonnen schweren Rohre waren Riesenkräne notwendig. Heute läuft der Schießbetrieb ohne Umweltbelastung und Lärm, das ist der ungewöhnlichen Konstruktion gedankt, erläutert Ehrenoberst Horst Wiedemann.

Der SV Krudenburg zählt 175 Mitglieder im 300-Einwohner-Dorf. „Das ist nicht schlecht, oder?“ fragt Schüring und lacht.

Eine Woche, nachdem der Platz eingeweiht und das Königspaar gefunden ist, beginnt das Schützenfest am Samstag, 11. Mai, mit dem Antreten am Festplatz. Frauen schießen übrigens in Krudenburg nicht mit. „Nicht, weil die Männer dagegen sind“, sagt Frank Nettelbusch, „die Frauen wollen nicht“.

Der Schützenfestsamstag findet seinen ersten Höhepunkt in der Inthronisation der neuen Majestäten und des Kinderthrons, nach Umzug und Parade beginnt um 20 Uhr der Krönungsball. Am Sonntag, 12. Mai, lassen die Schützen es gemütlich angehen, um 9.30 Uhr frühstücken sie im Zelt, um 11.30 Uhr ehren sie ihre Jubilare und verleihen die Orden, bevor es zum Frühschoppen übergeht. Am Montag, 13. Mai, wird es nochmal lustig: Ab 16 Uhr laden die Schützenfrauen zum Kaffee ins Festzelt mit Modenschau der Boutique Crisba mit dem Friseursalon Haarmonie – die Models sind Krudenburgerinnen und auch Kinder der Otto-Pankok-Schule machen mit.

An diesem Nachmittag servieren die Herren Schützen Kaffee und Kuchen, und zwar mit Schürze. Und: Die Leute bringen traditionell ihr eigenes Kaffeegeschirr mit. Karten kosten sieben Euro. Sie sind zu haben bei Hörgeräte Hospital Hünxe, der Bäckerei Hellermann, im Salon Haarmonie und Salon Petra Meyer in Drevenack.