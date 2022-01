Schüsse in Dinslaken : Attentäter lauerte 47-Jährigem in Hinterhof auf

Dinslaken Nach den Schüssen in Dinslaken können die Ermittler nach wie vor nichts über das Motiv für den mutmaßlichen Mordanschlag sagen. Das Opfer hatte wohl großes Glück, die Sache zu überleben.

Der Attentäter, der in der Nacht zu Samstag auf einen 47-jährigen Mann in Dinslaken geschossen hat, hat seinem Opfer offenbar in einem Hinterhof aufgelauert. Das erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung.