Gezielter Mordanschlag ist denkbar : 47-Jähriger in Dinslaken vor seiner Haustür beschossen

Schüsse in Dinslaken: Auf einen 47-Jährigen ist vor seiner Wohnung geschossen worden. Im Umfeld befinden sich verschiedene Wohn- und Geschäftsgebäude. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Ein Mann aus Dinslaken kommt am Freitagabend heim, steigt aus dem Auto, geht auf seine Wohnung zu – da krachen mehrere Schüsse durch die Nacht. Getroffen kann er selbst noch den Notruf wählen. Eine Mordkommission ermittelt.

In Dinslaken hat es in der Nacht zu Samstag womöglich einen gezielten Anschlag auf das Leben eines Menschen gegeben. Er ereignete sich gegen 23.20 Uhr im Bereich eines Komplexes von Wohn- und Geschäftshäusern an der Weseler Straße. „Der Geschädigte ist mit seinem Auto nach Hause gekommen, und beim Verlassen des Fahrzeuges ist er vor seiner Wohnanschrift beschossen worden“, schildert Norbert Kaufmann von der Polizei in Duisburg den Tathergang.

Der 47-jährige Mann sei zu jenem Zeitpunkt allein gewesen. „Er hat einfach sein Auto geparkt und ist auf seine Haustür zugegangen“, beschreibt Kaufmann. Dann wurden in der Dunkelheit mehrere Schüsse aus einer Waffe abgefeuert, der 47-Jährige wurde getroffen – ob einmal oder mehrfach, das gab die Polizei nicht bekannt – und mindestens ein Täter rannte davon.

Der Verletzte war danach noch bei Bewusstsein und soweit handlungsfähig, dass er selbst den Notruf wählte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Sonntag hieß es, er sei nicht in Lebensgefahr.

Ob jemand speziell dem 47-Jährigen aufgelauert hat, oder ob er durch andere Umstände zum Opfer wurde, sei zunächst nicht zu sagen, erklärte Polizeisprecher Kaufmann am Sonntag. „Die Motivlage ist unklar. Völlig unklar“, stellte er fest. „Wir haben aktuell noch keinerlei Erkenntnis zur Vorgeschichte.“

Woher der Mann am Freitagabend kam, bevor er angegriffen wurde, und was er zuletzt getan hatte: Solche Fragen konnte die Polizei am Sonntag nicht beantworten. Aber zumindest nach vorläufigen Erkenntnissen scheine das auch nicht in einem direkten Zusammenhang mit der Tat zu stehen, hieß es. „Wenn wir einen Hinweis hätten, dass vorher ein Streit war und jemand hinter ihm hergefahren wäre... aber von so etwas haben wir überhaupt keine Kenntnis.“

An der betroffenen Örtlichkeit sind mehrere Unternehmen ansässig. Unter anderem die Cocktail- und Shisha-Bar „Shiva“, die in Gerüchten mit dem Geschehen in Verbindung gebracht wurde. Polizeisprecher Norbert Kaufmann betonte deshalb am Sonntag nachdrücklich: „Die hat mit der Tat nichts zu tun“, sie stehe in „keinerlei Zusammenhang“ damit. Jedenfalls nicht nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei und auch nicht vom Ablauf der Ereignisse her zu schließen. Der 47-Jährige wohne lediglich in der Gegend des Lokals: „Weder ist er da rausgekommen, noch da reingegangen – er ist einfach nach Hause gekommen.“ Unter anderem sei sogar kolportiert worden, dass Schüsse innerhalb der Cocktail-Bar gefallen seien: „Das stimmt überhaupt nicht und stand auch nie zur Debatte“, versichert Kaufmann.

Die Polizei geht derzeit von einem Einzeltäter aus. Geflüchtet ist er zwar zunächst zu Fuß, er könnte aber natürlich einen Fluchtwagen irgendwo geparkt haben. Noch in der Nacht lief eine intensive Fahndung an, unter anderem mit einem Hubschrauber, der lange über der Umgegend kreiste. Die Suche blieb aber erfolglos.

Die Polizei in Duisburg hat bereits Freitagabend eine Mordkommission gebildet, die seit der Tat Passanten und Anwohner befragt. Nun gehe es mit Befragungen möglicher Zeugen, der Auswertung von Spuren und Ermittlungen im Umfeld des Opfers weiter.

Am Montag wollen Staatsanwaltschaft und Mordkommission weitere Informationen bekannt geben. Außerdem ergeht ein Aufruf an die Bevölkerung. „Menschen, die zu der Zeit irgendetwas Auffälliges bemerkt haben, sollen sich bitte bei der Polizei melden.“