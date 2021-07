Wer hat Aceyla S. gesehen? : Schülerin aus Voerde (15) vermisst

Seit über einer Woche wird die 15-jährige Aceyla S. aus Voerde vermisst. Zuletzt wurde sie in der Gesamtschule Voerde gesehen. Dann stieg sie in den Bus nach Dinslaken.

Voerde Vermisst wird seit Dienstag, 29. Juni, die 15-jährige Schülerin Aceyla S. aus Voerde. Die Jugendliche war letzmalig an diesem Tag gegen 13.15 Uhr in der Gesamtschule an der Allee gesehen worden. Dies teilte die Polizei mit. Nach Angaben von Zeugen soll sie in den Schulbus in Fahrtrichtung Dinslaken eingestiegen sein, obwohl sie, um nach Hause zu fahren, den Bus in Richtung Wesel hätte nehmen müssen.