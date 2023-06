Mit Latein zum Erfolg Veni, vidi, vici – Team aus Voerde räumt bei Wettbewerb ersten Preis ab

Am Bundeswettbewerb Fremdsprachen nehmen bundesweit rund 4000 Schülerinnen und Schüler teil. Kürzlich fand am Marienberggymnasium in Neuss die feierliche Preisverleihung des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen für Latein in NRW statt. Im Gruppenwettbewerb „Team Schule“ wurden sechs Neuntklässler aus Voerde (Merit Flohr, Romeo Hammerschmidt, Lars Petrak, Nico Puschmann, Tom Schepers, Jana Wilczek) mit einem ersten Preis ausgezeichnet, der vom Deutschen Altphilologenverband NRW verliehen wurde.