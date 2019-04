Voerde : Schüler bauen den Garten der Zukunft

Voerde Mädchen und Jungen der Comenius-Gesamtschule führen mit einer Installation auf der Grünfläche am Haus Voerde die drohenden Folgen des Klimawandels vor Augen.

Der Frühling hat Einzug gehalten, der Park hinter dem Wasserschloss Haus Voerde zeigt sich schon an vielen Stellen von seiner blühenden Seite. Auf einem Teilstück jedoch wird dieses Idyll mit einer seltsam anmutenden Installation absichtsvoll durchbrochen: Ein Beet, angelegt auf einem in Schieflage geratenen Bett, fällt beim Vorbeigehen sofort ins Auge. Mädchen und Jungen der Comenius-Gesamtschule Voerde haben es erdacht.

Das Projekt Im Herbst 2018 wurde als Auftakt des bis zum Ende des Schuljahres laufenden Projekts im Park am Wasserschloss Haus Voerde ein Färbergarten angelegt, der nunmehr Blüten trägt. Auch ein Besuch auf dem Tinthof in Spellen, bei dem es um die Frage ging, wo die Nahrungsmittel herkommen, gehörte dazu.

Es ist die Arbeit aus einem Werkstattprojekt, an dem seit Ende Oktober neun Mädchen und Jungen mit Lernförderbedarf aus den siebten und achten Klassen der Comenius-Gesamtschule in Voerde teilnehmen. Mit im Boot sitzt unter anderem das Diakonische Werk im evangelischen Kirchenkreis Dinslaken, das über das Landesförderprogramm „Geld statt Stellen“ die pädagogische Unterstützung in der Person von Michael Marguth stellt. Das Projekt läuft in Zusammenarbeit mit der Voerder Biologin Petra Sperlbaum, ihres Zeichens auch Multiplikatorin für das Netzwerk Färbergarten „sevengardens“ und dem Garten- und Landschaftsgestalter Andreas Maurer.