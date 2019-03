Schüler schreiben : Ein Buch mit 100 Lese-Varianten

Autor Rolf Freiberger mit den Schülern aus Hünxe. Die Gruppe trifft sich derzeit etwa zwei Mal im Monat. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services/Heiko Kempken

Hünxe Autor Rolf Freiberger hat mit Viert-, Sechst- und Siebtklässlern der Otto-Pankok-Schule und der Gesamtschule Hünxe ein ungewöhnliches Schreib-Projekt gestartet. Eine Veröffentlichung des Werkes ist nach seiner Fertigstellung geplant.

Ein ungewöhnliches Buchprojekt hat Autor Rolf Freiberger aus Schermbeck in der Hünxer Gesamtschule Anfang des Jahres gestartet. Neun Schülerinnen und Schüler der sechsten und siebten Klasse der Gesamtschule und ein Viertklässler der Otto-Pankok-Grundschule schreiben selbstständig ein Buch unter seiner Anleitung, das anschließend veröffentlicht wird. „Das Grundgerüst existiert bereits in meinem Kopf, es gibt mehrere Kapitel, jedes Kind schreibt eins davon“, erzählt Rolf Freiberger. Das Buch soll zehn Kapitel umfassen, die in sich abgeschlossen sind. So ergeben sich zehn mal zehn Varianten, das Buch zu lesen.

Eine weitere Besonderheit ist, dass kein Erwachsener in den Kapiteln vorkommen soll. Die Protagonisten, geplant sind fünf Mädchen und drei Jungen, werden frei nach den Wünschen der Kinder entwickelt. Es soll ein Abenteuerbuch werden, doch mehr verrät der Schermbecker noch nicht.

Info Rolf Freiberger und seine literarischen Arbeiten Der Autor Rolf Freiberger wurde 1948 in Essen geboren und lebt heute in Schermbeck. Bereits als Jugendlicher schrieb er Gedichte und kleinere Geschichten. Werke Sein erstes Buch „Anindos 134. Leben“ erschien 2014. Es folgte das Werk „Ich muss mal telefonieren“. Das aktuelle Buch trägt den Titel „404“.

Bereits sein erstes veröffentlichtes Buch schrieb Rolf Freiberger zusammen mit einem Kind, seinem damaligen Lesepaten. Seit über neun Jahren macht er beim Verein Mentor Niederrhein mit und ist an der Otto-Pankok-Grundschule in Drevenack Leselernhelfer für leseschwache Schüler. „Viele Kinder entwickeln sich unter ihren Möglichkeiten, dabei können sie unwahrscheinlich kreativ sein. Ich möchte ihnen gerne etwas Selbstvertrauen vermitteln“, berichtet Freiberger. Ein Buch mit gedruckten Kinderbriefen brachte ihn auf die Idee der AG. Zurzeit befinden sich die Kinder in einer Phase, in der sie die Bausteine zum Geschichtenschreiben erlernen. Vor Jannik liegt ein Blatt, auf dem er eine Mindmap gezeichnet hat. In der Mitte steht „Ich“, rundherum „Familie“, „Freunde“ und andere Begriffe, die Jannik „am meisten gefallen“. „Wir haben auch ein Konzentrationsspiel gemacht, damit Kopf, Körper und Geist frei werden“, erzählt die elfjährige Antonia. Sie hat bereits kleinere Geschichten in der Schule und Zuhause geschrieben. Die Liebe zum Geschichtenschreiben verbindet die Kinder. Darlin, 11 Jahre, berichtet: „Es war schon immer ein kleiner Traum, eine Geschichte zu schreiben.“ Fantasieren sei cool, statt vor dem Computer zu sitzen, verbringt Phillip, 12 Jahre, seine Zeit lieber in der AG. Sie sind alle während ihrer Freizeit zwei Mal im Monat vor Ort.

Der didaktische Leiter der Gesamtschule, Andreas Seibel, unterstützte das Projekt von Anfang an. Er schwärmt von dem außergewöhnlichen und Klassen übergreifendem Konzept: „So etwas in dieser Form und mit diesem Ziel gab es hier in meiner Zeit noch nicht.“ Die Zielsetzung sei, dass die Kinder selbst ohne Anleitung eine Geschichte schreiben. Erst dann beginnen die Vorbereitungen zum Buch. Ein weiterer wichtiger Baustein beim Schreiben eines Buches ist die Beschreibung von Gefühlen. Freiberger zeigt den Kindern Gesichter mit unterschiedlicher Mimik. Sie sollen die Gefühle nicht direkt benennen, sondern umschreiben. Ein Jahr soll das Projekt dauern, doch das Ende ist noch offen. „Wir wollen etwas Schönes fertigstellen“, sagt Rolf Freiberger. Er sei beeindruckt von dem, was die Kinder bislang geschrieben haben. Erlöse durch das Buch sollen der Schule und den Kindern zugutekommen.

