Kinderwunschbaumaktion in Dinslaken war ein Erfolg : Weihnachtswünsche werden wahr

Anne Kallert von der Stadtverwaltung, Bürgermeisterin Michaela Eislöffel und Helga Hendricks zwischen vielen Geschenken. Foto: Stadt Dinslaken

Dinslaken Trotz Krisenzeiten: Bei der Kinderwunschbaumaktion waren die Menschen in Dinslaken großzügig. Alle Wunschzettel wurden gepflückt, sehr viele Kinder werden sich freuen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Jahr 2020 stand beinahe ganz und gar im Zeichen der Corona-Pandemie. Und das war auch bei der Kinderwunschbaumaktion der Fall, die in der Vorweihnachtszeit wieder in Dinslaken gelaufen ist. Nur, dass dieses Projekt in 2020 eine besonders hoffnungsvolle Note setzte, „denn vor dem Hintergrund der Coronakrise setzt die Kinderwunschbaumaktion ein Zeichen des Zusammenhaltes“, heißt es von der Stadt Dinslaken.

Bei der Kinderwunschbaumaktion hängen Kinder-Wunschzettel an Tannenbäumen in Geschäften. Wer einen Wunsch erfüllen will, kann sich einen Zettel abpflücken und das Geschenk besorgen.

Das Projekt habe auch in diesem Jahr durch das Engagement von Helga Hendricks, ehemals vom Geschäft Légère-Moden an der Bahnstraße, und verschiedenen Dinslakener Geschäftsleuten in Kooperation der Stadtverwaltung zu einem „überwältigenden Ergebnis“ geführt, teilt die Stadt mit.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes der Stadt Dinslaken haben in diesem Jahr 372 Wünsche benachteiligter Kinder gesammelt, deren Familien von diesem Dienst beraten und unterstützt werden. Helga Hendricks ist seit der ersten Stunde am Kinderwunschbaum beteiligt und hat diese Aktion federführend gestaltet. Mit ihren rund 15 Mitstreiterinnen und Mitstreitern sorgte sie dafür, dass die Wünsche rechtzeitig an die Tannenbäume gehängt wurden und in wenigen Tagen viele Kinderaugen zum Leuchten bringen werden“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.

Auch in diesem Jahr sei die Kinderwunschbaumaktion auf eine große Resonanz bei den Menschen in Dinslaken gestoßen. „Alle Wünsche wurden von den Kundinnen und Kunden erfüllt.“ Die Geschenke würden bis zum 23. Dezember durch den Fachdienst Soziale Dienste an die Empfänger übergeben.

Dass die Situation in diesem Jahr eine besondere war, empfand auch Helga Hendricks so. Im Zeichen der Pandemie sei es noch wichtiger, für Lichtblicke in benachteiligten Familien zu sorgen, machte sie deutlich. Obwohl es auch Sorgen und Existenzängste bei den Geschäftsleuten und Kunden gebe, sei die Motivation umso größer gewesen, in diesem Jahr Dinslakener Kinder zu beschenken.

„Das ist eine ganz tolle Sache und ich danke allen, die geholfen haben, von Herzen“, sagte Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.

Stellvertretend für die beschenkten Kinder richtet die Stadtverwaltung Dinslaken Dank an Helga Hendricks, an die Unternehmen, die die Aktion unterstützt haben, und an die Menschen, die das getan haben.

Neben den Geschenken gab es auch in diesem Jahr auch zahlreiche Sachspenden und Gutscheine von Geschäften. Die Spendenaktion im Rahmen der Kinderwunschbaumaktion, die dem Spendentopf für „Kinder in Not“ zugutekommt, erbrachte die Summe von 13.900 Euro.

(RP)