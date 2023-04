Senior übergibt hohen Geldbetrag 85-jähriger Dinslakener fällt auf Schockanruf rein

Die Kriminalpolizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise. Insbesondere spricht sie hier Jugendliche an, die sich eventuell in der Nähe der Schule aufgehalten und dort Beobachtungen gemacht haben. Die Übergabe fand am Donnerstag gegen 15.30 Uhr statt. Das Geld war in einem Umschlag, den der Rentner in eine Mülltüte gewickelt hatte.Die Botin, die das Geld mitnahmen, wird wie folgt beschrieben: Sehr hagere Figur, lange, dunkle Haare, dunkler Teint, etwa 1,60 Meter schätzungsweise 30 Jahre alt.