Stadt Dinslaken SPD besorgt über schlechtes Arbeitsklima in Verwaltung

Mitarbeiter der Dinslakener Stadtverwaltung sollen unter Überlastung leiden und mit ihrem Arbeitsumfeld zunehmend unzufrieden sein. Deshalb will die SPD-Fraktion über diese Problematik mit Vertretern des Personalrates sprechen und in einen Austausch treten. Nach Vorstellung der Sozialdemokraten sollen die Vertreter der kommunalen Beschäftigten in der nächsten Sitzung des Stadtrates, der am 21. März tagt, im nichtöffentlichen Teil zu der Thematik berichten. Einen entsprechenden Antrag hat die SPD-Fraktion jetzt an Dinslakens Bürgermeisterin Michaela Eislöffel geschickt.