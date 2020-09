Kommentar : Wenn es Ärger gibt – nicht wegducken

Meinung Dinslaken Anlieger sind entsetzt über Pläne für einen Logistikpark in Barmingholten. Jetzt sind sie also wach, die schlafenden Hunde. Entscheidungsträger sollten daraus etwas lernen. Ein Kommentar.

Wenn man den Leuten in einer Siedlung im Grünen vorschlägt, ihnen einen Logistikpark vor die Nase zu setzen – was wird dann höchstwahrscheinlich passieren? Vom Grauen gepackt werden die Menschen wohl so ziemlich alles dagegen in Bewegung setzen, was sich in Bewegung setzen lässt. Und je früher das geschieht, mit desto größerer Wahrscheinlichkeit ist das auch erfolgreich.