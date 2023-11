Schimmel in Gotteshäusern „Kirchen sind bauphysikalisch ein Sonderfall“

Siegfried Buchholz zieht die Leiter immer weiter aus. Sein Ziel: das Kapitell an einer der Säulen in der St.-Marien-Kirche in Lünen. In der Hosentasche hat der Haustechniker der Pfarrei ein kleines Kästchen. Eine Szene, die sich demnächst so oder ähnlich in St. Vincentius in Dinslaken wiederholen wird.