Interessante Tour vermittelt wissen : Wie Kies, Sand und Salz auf Reisen gehen

Mit dem Schiff ging es am „Tag der Logistik“ beim Hafenverband Delta-Port an der Firma Hülskens vorbei. Foto: Diego Tenore

Voerde/Wesel Der Hafenverbund Delta-Port ermöglichte zum Tag der Logistik einen Blick hinter die Kulissen. Über den Rhein ging es vorbei an beeindruckenden Kulissen von durchaus historischer Bedeutung.

Um einen anderen Blickwinkel auf die logistischen Arbeiten zu ermöglichen, wurde für die Teilnehmer unter anderem eine Führung der besonderen Art angeboten: Es ging per Schiff durch den Weseler Stadthafen, vorbei an dem Kiesunternehmen Hülskens.

Damit dieser Prozess möglichst schnell verläuft, bedarf es einer genauen logistischen Planung. Die Rohstoffe werden per Lkw an den Hafen gebracht. In einer Halle bei Hülskens können sie ihr Transportgut entleeren. Sie kippen es in einen Kipptrichter – von dort geht es über ein Förderband auf die Schiffe. Die Liegezeit eines Schiffes soll möglichst kurz gehalten werden: Sofern die Anlieferung durch die Lkw kontinuierlich erfolgt und die Verladestation somit ihre volle Leistungsfähigkeit nutzen kann, können Schiffe innerhalb von vier Stunden beladen werden. Die Kiesverladung erfolg separat: In diesem Jahr kommt die Firma wohl auf 120.000 Tonnen.