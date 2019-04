Jung und Alt : Ein mitreißendes Miteinander

Dinslaken Schiefe Spieler, MGV Feldmark und Liederkranz Barmingholten waren in Hiesfeld.

Zum Auftakt gehörte die Bühne in der Aula des Gustav-Heinemann-Schulzentrums den Jüngsten. Der Kinderchor der Schiefen Spieler probt momentan mit Birgit Heinrich-Uhlig und Anne Bazzanella (Schauspiel) „Das kleine Gespenst“ und gab eine Kosprobe aus dem Theaterstück von Otfried Preußler mit der Musik von Martin Hanns. Mit dem „Spuk-Lied“ und dem „Fledermaus-Song“, einer Schauspielszene und in Kostümen zeigten die jungen Akteure, was sie in den Proben bereits gelernt haben, und machten mit ihrer gelungenen Darbietung, die mit lang anhaltendem Applaus belohnt wurde, Appetit auf die komplette Aufführung Anfang Dezember.