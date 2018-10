Schaustellerfamilie Eul führt Kinder über die Kirmes in Spellen

Voerde Für die Maxikinder des Kindergartens Sankt Peter gab es eine besondere Führung über den Rummelplatz.

Und natürlich finden die Kinder den Vogelnamen bei einem Menschen auch besonders lustig. Mark Eul versucht gar nicht erst, die Kinder davon abzubringen. Die haben ohnehin schon wieder etwas anderes im Kopf. „Ich möchte Raupe fahren!“, sagt eines der Kindergartenkinder. „Das geht nur mit euren Eltern“, erklärt der Schausteller. Der „Musikexpress“ ist nur eines der Fahrgeschäfte, welche die Familie Eul für die Fliegenkirmes in Spellen stellt. Seit 1980 ist das Fahrgeschäft in Familienbesitz. „Ich habe es von meinem Vater übernommen“, erklärt Mark Eul. „Gehört dir hier die ganze Kirmes?“, möchte eins der Kindergartenkinder wissen. „Nein, aber fast“, antwortet Mark Eul. „Also – meiner Familie“, ergänzt er.

Und tatsächlich ist die Schaustellerfamilie zur Fliegenkirmes stark in der Mitte des Rheindorfs vertreten. Mark Euls Mutter kümmert sich um einen der Stände, sein Vater um das Kinderkarussell, Ehefrau, Tante und die Frau seines Cousins um weitere Stände. Für die Kinder des katholischen Kindergartens Sankt Peter ist allerdings erstmal eine Attraktion entscheidend: das Kinderkarussell. Denn darauf dürfen sie, vor allen anderen Kirmesbesuchern, eine Runde fahren – und zwar kostenlos. Sofort stürmen die Kinder das Karussell. Die Mädels schnappen sich die Pferdefiguren in der Mitte, während die Jungs das Feuerwehrauto besetzen. Die anderen Kinder verteilen sich auf die anderen Möglichkeiten, die das Karussell bietet. Die Kinder strahlen. Allerdings kann es zumindest einem der Jungs nicht schnell genug gehen. „Das ist ja wie eine lahme Ente“, kommentiert eines der Kinder. „Naja. Das ist ja auch ein Kinderkarussell“, erklärt Mark Eul.

Etwas rasanter wirken da schon die Fahrzeuge des Autoscooters, den das Kirmesteam direkt vor dem Edeka-Markt aufbaut. „Dürfen wir damit fahren?“, fragt eins der Kinder. Hier muss Mark Eul verneinen: „Alleine fahren darf man hier erst ab acht Jahren. Ansonsten sollten Mama und Papa mit dabei sein“, sagt er. „Und wenn ihr dann fahrt, denkt daran, Euch anzuschnallen.“ Die Kinder beobachten die Männer beim Aufbau des Autoscooters mit regem Interesse, während Schausteller Mark Eul mit Erzieherin Elfi Wardemann plaudert – über den Stellenwert der Kirmes früher und die Entwicklung in der Bildungslandschaft. „Früher kam man als Kind um 13 Uhr aus der Schule und konnte dann noch mit den Eltern zur Kirmes. Wir hatten zur Kirmes sogar schulfrei“, erzählt Mark Eul. Heute sieht das natürlich anders aus. „Früher war die Kirmes ein Dorffest, aber heute hat sich das geändert“, sagt Elfi Wardemann. Auch wenn die Fliegenkirmes in Spellen noch immer sehr familiär ist und als Treffpunkt für das ganze Dorf dient.

Nach der Fliegenkirmes ist für die Schausteller allerdings keineswegs Ferienzeit angesagt. Es kommen noch weitere Kirmesveranstaltungen wie die Martinikirmes in Dinslaken, und in der Winterpause stehen Wartungsarbeiten an den Fahrgeschäften an. „Außerdem stehen wir zwei Tage nach dem Ende der letzten Kirmes mit den Ständen schon wieder auf dem ersten Weihnachtsmarkt“, erklärt Mark Eul, dessen Familie in ganz Nordrhein-Westfalen auf Kirmesplätzen und Weihnachtsmärkten unterwegs ist.