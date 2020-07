Einige Imbissangebote : Ab Montag gibt es Churros und Crêpes am Neutorplatz

Auf dem Neutorplatz können Schausteller ab Montag einige Imbissstände aufbauen. Foto: Zehrfeld

(szf) Wegen der Corona-Pandemie sind viele Schausteller in Not. Ab Montag gibt es am Neutorplatz nun erst einmal Churros am Stand von Ronny Langenberg, dem Sprecher des Dinslakener Schausteller-Verbands, und Crêpes am Wagen von Monika Welbers.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ab Montag werden auf dem Neutorplatz Imbiss-Stände von Schaustellern stehen, die sonst auf Volksfesten oder anderen größeren Veranstaltungen zu finden sind. Veranstaltungen, die es wegen der Corona-Pandemie in diesem Sommer nicht gibt – wie berichtet sind die Schausteller deshalb in existenzieller Not.

Ab Montag gibt es am Neutorplatz nun erst einmal Churros am Stand von Ronny Langenberg, dem Sprecher des Dinslakener Schausteller-Verbands, und Crêpes am Wagen von Monika Welbers. Einige Details wie die genauen Öffnungszeiten oder die Dauer der Aktion seien noch zu klären, sagte Langenberg am Donnerstag. Die Stadtverwaltung hält sich zudem die Möglichkeit offen, die Aktion auszuweiten: „Weitere Standorte mit Imbissangeboten örtlicher Schausteller sind noch in der Überlegung“, teilt sie mit. Dem normalen Handel im Umfeld soll dabei aber keine Konkurrenz entstehen, der Verkauf von Pommes und Bratwürstchen zum Beispiel kam deshalb schon mal nicht infrage. Ziel sei die „Hilfestellung in schwierigen Zeiten“, führt die Stadt aus.

Und schwierig sind die Zeiten in der Tat, auch trotz Verkaufserlaubnis, so Ronny Langenberg. Das Verbot größerer Veranstaltungen sei ja nun noch einmal um zwei Monate bis zum 31. Oktober verlängert worden, und inzwischen würden schon die ersten Weihnachtsmärkte abgesagt. „Dann sieht es natürlich ganz schlecht aus“, stellt er fest. „Die Weihnachtsmärkte sind ja mit unser Haupt-Geschäft.“ Über den Verkauf an Straßen und Plätzen ließen sich die notwendigen Einnahmen nicht zusammenbringen: „Das ist wirklich nur ein monatliches Weiterkommen.“