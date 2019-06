Sechs Tiere verletzt : Schafe am Hohen Wardweg von Wolf gerissen

Ein Schaf wurde durch einen Kehlbiss getötet. Foto: Vornbrock

Hünxe Zwischen Samstag und Sonntag hat ein Wolf am Hohen Wardweg in Hünxe wieder Schafe gerissen. Am Sonntagmorgen um 8.12 Uhr wurden vom Eigentümer Kurt O. sechs verletzte Schwarzkopf-Schafe entdeckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Schaf wurde durch einen Kehlbiss getötet. Von einem Schaf wurden beide Keulen zur Hälfte gefressen. Wie viele Tiere getötet werden müssen, entscheidet ein Tierarzt.

Der Eigentümer hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) und den zuständigen Wolfsberater Ribbrock um 8.30 Uhr informiert. Die Wolfsrisse erfolgten 165 Meter von einem Wohngebäude entfernt. Die Herde war durch einen 90 Zentimeter hohen Stromzaun geschützt. Die Stromspannung auf dem Zaun betrug 6600 Volt. Die Einzäunung wurde nicht untergraben.

(hs)