Schäden in Gebäude auf dem Zechengelände angerichtet

Randalierer auf Zechengelände : Fensterscheiben eingeworfen und Mobiliar angesteckt

Dinslaken Unbekannte Täter haben in einem Gebäude auf dem ehemaligen Zechengelände an der Hünxer Straße gewütet und Schäden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, drangen sie in der Zeit zwischen Dienstag, 16. Oktober, 10 Uhr, und Dienstag, 23. Oktober, in das Gebäude ein, das zur Zeit kernsaniert wird und nicht bewohnt ist.

Die Täter warfen Fensterscheiben ein und setzten Mobiliar in Brand. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.

(RP)