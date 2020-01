Fahrtrichtung Arnheim/Hannover : Behinderungen auf der A 3

Dinslaken/Oberhausen Mit Behinderungen müssen Autofahrer rechnen, die auf der A 3 in Fahrtrichtung Arnheim/Hannover unterwegs sind. Gegen 12 Uhr hat der Landesbetrieb Straßenbau NRW auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Oberhausen-Lirich und dem Kreuz Oberhausen-West zwei Fahrstreifen gesperrt.

Betroffen sind von den vier Fahrstreifen die beiden rechten. Es sind Schäden an den Fahrbahnübergängen der Brücke über den Rhein-Herne Kanal aufgetreten, die kurzfristig behoben werden müssen. Die Autobahnniederlassung lässt die Schäden so schnell wie möglich reparieren. Es kann noch nicht abgeschätzt werden wie lange die Behinderung bestehen bleibt. Die Auffahrt in der Anschlussstelle Oberhausen Lirich in Richtung Arnheim bleibt offen.