Rund 250.000 Euro Mehrkosten : Sanierung der Ernst-Barlach-Gesamtschule in Dinslaken wird deutlich teurer

Das Hauptgebäude der Ernst-Barlach-Gesamtschule an der Scharnhorststraße muss saniert werden. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Das Dach und die Fassade des Gebäudes der EBGS an der Scharnhorststraße müssen saniert werden. Dafür waren 950.000 Euro vorgesehen. Doch das reicht nicht, 1,2 Millionen müssen investiert werden.

Bereits Ende August des vergangenen Jahres beschloss der Bauausschuss der Stadt Dinslaken, dass das Dach und die Fassade des Hauptgebäudes der Ernst-Barlach-Gesamtschule (EBGS) saniert werden sollten und legte einen Investitionsrahmen in Höhe von 950.000 Euro fest. Darin enthalten waren bereits ein Sicherheitsaufschlag und mögliche Baukostensteigerungen. Mit der Schulleitung wurde nach Mitteilung der Stadtverwaltung ein Bauzeitenplan abgestimmt. Um die termingerechte Ausführung der Arbeiten zu ermöglichen, wurden Vergabeverfahren in verschiedenen Gewerken eingeleitet. Diese ergaben allerdings, dass die ursprünglich geschätzten Kosten nicht eingehalten werden können, da die Auftragssummen bei 1,2 Millionen Euro liegen werden, also etwa 250.000 Euro höher als bislang veranschlagt. Das entspricht einer Steigerung von 21 Prozent.

Allein für die Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten liegt die Auftragssumme nun bei fast 423.000 Euro gegenüber der Schätzung von 290.000 Euro. Die Erhöhung von etwa 46 Prozent wird mit den enormen Kosten beim Rückbau und der damit verbundenen Schadstoffsanierung, „verursacht durch neue Vorschriften und Regeln für die Anlieferung und Entsorgung von Schadstoffen bei Deponie und Verbrennungsanlagen“, begründet. Höhere Kosten entstehen zudem durch den Wechsel von Zink auf Edelstahl für die Dachentwässerung. Die Änderung bei der Materialwahl wurde vorgenommen, „um dem Vandalismus vorzubeugen und weniger Befestigungspunkte für Fallleitungen an der Fassade zu haben“, wie die Verwaltung ausführt. Ein weiterer Grund für die Kostensteigerung sind die höheren Preise im Zusammenhang mit der Pandemie für die persönliche Schutzausrüstung der Firmenmitarbeiter.

Beim Wärmeverbundsystem liegt die Angebotssumme 22 Prozent über den geschätzten Kosten. Die Auftragssumme beträgt nun 181.500 Euro, gegenüber ursprünglich veranschlagten 148.500 Euro. Die Differenz begründet die Verwaltung mit der Baukostensteigerung der vergangenen Jahr und der gegenwärtig herrschenden Pandemie.

Waren bislang rund 310.000 Euro für die Metallbau- und Verglasungsarbeiten eingeplant, muss die Investitionssumme hierfür um rund 50.000 Euro (also etwa 16 Prozent) aufgestockt werden. Der Hintergrund: Die Mehrkosten entstehen durch gestiegene Materialpreise, aufwendige Herstellung der Fensterelemente und der Fassadenkonstruktion. Und natürlich schlägt sich auch in diesem Segment die Corona-Krise kostentreibend nieder, wie die Verwaltung in ihrer Vorlage für die Fachausschüsse ausführt, die sich mit dieser Thematik in der aktuellen Sitzungsfolge befassen. Die weiteren Kosten: Gerüstbauarbeiten 57.000 Euro (gegenüber geschätzten 30.600 Euro); Außenraff­stores 56.000 Euro (79.000 Euro); Abbrucharbeiten 21.000 Euro (24.000 Euro); Malerarbeiten innen 7.200 Euro (12.500 Euro); Maurer- und Putzarbeiten 7500 Euro (7500 Euro); Schlosserarbeiten 5000 Euro (5000 Euro); Elektroarbeiten 20.000 (20.000 Euro). Für Unvorhergesehenes werden nun 25.700 Euro eingeplant, statt bislang 22.700 Euro.

Die Arbeiten am Gesamtschulgebäude werden voraussichtlich viereinhalb Monate dauern und sollen im Zeitraum von Juni bis Oktober ausgeführt werden. Nach bestehender Absprache ist vorgesehen, bereits zwei Wochen vor Beginn der Sommerferien 2021 mit den Arbeiten zu beginnen. Gestartet werden soll mit vorbereitenden Maßnahmen zur Dachsanierung. Die Schadstoffbeseitigung in Zusammenhang mit der Dachabdichtung findet zu Beginn der Sommerferien statt. Nach den Sommerferien kann entsprechend der getroffenen Absprache der Schulbetrieb parallel zu den Arbeiten aufgenommen werden.

Die Aufträge für die verschiedenen Arbeiten sollen zeitnah erteilt werden, „damit der abgestimmte Bauzeitenplan und somit die Gesamtmaßnahme nicht gefährdet wird“, so die Verwaltung in ihrer Vorlage. Sie schlägt daher eine Erhöhung des Investitionsrahmens für die Sanieurng der Gesamtschule von 950.000 auf 1,2 Millionen Euro vor. Die Thematik wird im aktuellen Sitzungslauf in den Fachausschüssen beraten, bevor dann die abschließende Entscheidung gefällt wird.

(hsd)