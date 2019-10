Bürger hatten lange darauf gewartet : Sanierung an Spellener Schule ist angelaufen

Spellen Die Sanierungsarbeiten in der Astrid-Lindgren-Grundschule in Spellen sind angelaufen. „Sämtliche Abbrucharbeiten sind erledigt“, sagt Nicole Johann von der Stadt Voerde. Derzeit laufen Dach-Arbeiten.

Schnelles Internet soll bereits eingerichtet sein. Vor allem aber steht die Erneuerung der Toilettenanlagen an: „Das soll in den nächsten Tagen anfangen“, sagt Johann. „Da wird jetzt mit Volldampf dran gearbeitet.“

Finanziert werden die Sanierungsmaßnahmen an der Spellener Schule mit Geld aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Nach Angaben der Stadt Voerde werden aus diesem Topf insgesamt – also nicht allein für die Toilettenanlagen – 110.000 Euro für Arbeiten am Schulgebäude aufgewendet. Hinzu kommen noch knapp 43.000 Euro aus Bauunterhaltungsmitteln für einen Fensteraustausch in den Umkleideräumen und Renovierungsarbeiten in der Turnhalle.