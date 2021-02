Kostenpflichtiger Inhalt: Samstagsmarkt in Dinslaken? : Schön gedacht mit Nebenwirkungen

Platz da auf dem Neutorplatz – entweder für Lebensmittel oder für Trödel oder vielleicht für etwas ganz anderes? Foto: HSB/Schwarze-Blanke

Meinung Dinslaken Wer einen Samstagsmarkt in der Dinslakener Innenstadt will, nimmt in Kauf, dass das dem Stadtteil Lohberg schadet. Kann man machen, muss man dann aber auch zugeben. Oder lassen sich die Ideen für den Neutorplatz noch etwas weiterentwickeln? Ein Kommentar.