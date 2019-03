Beete umgraben, Deko rausholen, Unkraut jäten : Saisonstart für die Kleingärtner

In erster Linie wird jetzt Unkraut gejätet. Und die eingemottete Deko wird auch wieder rausgeholt bei Gerhard und Doris Fischer. Foto: Martin Büttner

Dinslaken Jetzt geht es wieder raus: Schönes Wetter sorgt in den Kleingärten für Betrieb. Im Verein „Am Heimchen“ in Dinslaken haben Hobbygärtner am Wochenende ihre Parzellen für den Frühling bereit gemacht.

Es ist ein ruhiger Samstag in der Kleingartenanlage „Am Heimchen“ nahe der Dinslakener Innenstadt. Man hört das Zwitschern von Vögeln und hier und da Stimmen, die vom nahen Fußballplatz herüber klingen. Noch liegen einige Parzellen der Kleingartenanlage im winterlichen Dornröschenschlaf. Nicht so die Parzelle der Familie Pohl. Frank Pohl und seine Ehefrau Conny nutzen das trockene Wetter, um im Garten nötige Arbeiten zu erledigen. Und das heißt für die beiden erstmal Sturmschäden beseitigen: „Bei unserem Gewächshaus hat es eine Scheibe weggeweht“, erklärt Frank Pohl. Eine neue muss er noch zurechtschneiden. Erstmal sägt er jetzt allerdings Holzlatten zurecht. Mit denen möchte er eine Verstärkung für sein Gewächshaus bauen. „Damit der Wind da weniger Angriffsfläche hat“, erklärt er. Die Vorderseite des kleinen Gewächshauses hat er schon verstärkt und arbeitet gerade an der Seitenwand.

Aber auch ohne widrige Wetterphänomene hat man als Kleingärtner genug Arbeit. „So ein Kleingarten ist wie ein Haus: Man hat immer etwas zu tun“, sagt Frank Pohl. „Den Heckenschnitt haben wir schon länger erledigt“, berichtet Conny Pohl. „Wir waren noch nie im März so weit wie jetzt schon“, ergänzt sie.

INFO Die Kleingärten in Deutschland Mehr als 900.000 Kleingärtner sind im Bund Deutscher Gartenfreunde organisiert und bewirtschaften eine Fläche von 40.000 Hektar (ungefähr 56.000 Fußballfelder). Etwa fünf Millionen Menschen nutzen in Deutschland Kleingärten. Meist pachten Kleingärtner eine Parzelle nahe der eigenen Wohnung als Ersatz für einen eigenen Garten, der bei mehrgeschossigem Wohnungsbau häufig nicht vorhanden ist.

Vor einigen Wochen hat Ehemann Frank noch die Steinplatten um die Beete erneuert. Jetzt geht es an die Beete selbst. „Die müssen umgegraben werden und dann wird gesät und gepflanzt“, sagt Frank Pohl. Einige Erdbeerpflanzen stecken bei den beiden schon im Boden. Die haben sie am Vortrag schon gekauft und gepflanzt. „Normalerweise würden wir Zöglinge von unseren eigenen Pflanzen nehmen, aber die haben den Frost nicht überstanden“, erklärt Frank Pohl. Jetzt hoffen er und seine Frau darauf, dass es nicht noch einmal Frost gibt, damit auch alle schon in die Beete gebrachten Pflanzen gut überleben können. Einige Pflanzen stehen allerdings ohnehin noch sicher. „Die Dahlien sind noch in der Hütte. Die können ja im Winter nicht draußen bleiben und kommen auch erst nach den Eisheiligen wieder nach draußen“, sagt Conny Pohl.

Mit ihrer Hütte sind in einer anderen Parzelle auch Gerhard und Doris Fischer beschäftigt. Noch sieht es in ihrem Garten etwas karg aus, wenn es um die Pflanzen geht: Die Beete sind noch leer, doch eine Magnolie blüht am Rande ihres Grundstücks. „Es soll eventuell noch mal Frost geben, und deshalb warten wir noch mit dem Anpflanzen“, erklärt Gerhard Fischer. „Die Hauptarbeit ist es jetzt, das Unkraut aus den Beeten zu bekommen.“ Doch man kann sich zumindest schon mal Gedanken machen, was man bald in den Garten setzen möchte. „Ich probiere immer wieder etwas Neues aus“, sagt Doris Fischer. Aber nicht nur um den Garten selbst kümmern sich die beiden. „Die Laube muss gelüftet werden und alles wieder gemütlich gemacht, damit man in den Pausen hier auch mal eine Tasse Kaffee trinken kann“, sagt Doris Fischer. Oder einfach nur die Sonne genießen, wenn sie scheint, und den dann blühenden Pflanzen bei ihrer Entwicklung zuschauen. Außerdem werden die beiden auch einiges an Dekorationsartikeln, die über den Winter in der Laube verstaut wurden, wieder in ihrem Garten aufbauen. Auch das Gewächshaus müssen sie noch herrichten – ausräumen und einmal abwaschen. „In ein paar Wochen wird es hier schon ganz anders aussehen“, sagt Gerhard Fischer. Dann werden in den Beeten von ihm und seiner Frau die ersten Pflanzen wachsen und gedeihen.

Frank und Conny Pohl müssen Sturmschäden an ihrem kleinen Gewächshaus beseitigen. Dann werden die Beete umgegraben, und dann geht es ans Säen. Foto: Martin Büttner