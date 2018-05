Dinslaken: Säule steht nun an der Neutor-Galerie

Dinslaken

Dinslaken (hsd) Auf dem Jeanette-Wolff-Platz an der Neutor-Galerie steht seit Anfang der Woche die Säule der Namensgeberin dieses Platzes. Für die Skulptur, die an die gläubige Jüdin, prominente Sozialdemokratin und engagierte Frau erinnert, musste ein etwas veränderter Standort gewählt werden, damit das Kunstwerk seine volle Wirkung entfalten kann. An den Planungen feilte mit großem Engagement die Künstlerin Steffi Schöne. In der kommenden Woche soll die Asphaltfläche rund um die Säule hergestellt werden. Der Asphalt benötigt zur Trocknung bis zu acht Wochen. Die Stadt Dinslaken, so berichtete deren Pressesprecher Marcel Sturm, geht davon aus, dass die Enthüllung des Kunstobjekts im Juli stattfinden wird.