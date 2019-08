Beeindruckendes Erlebnis : Frauenchor Spellen beim Festival in Borken

Voerde „Chöre der Region“ trafen sich zum Singen auf Schloss Pröbsting.

Beeindruckend war für der Frauenchor Spellen auch in diesem Jahr die Teilnahme an dem Festival „Chöre der Region“ des Chorverbandes Westmünsterland. Die Sängerinnen eröffneten mit ihrem Chorleiter Fritz Greis die Veranstaltung im Innenhof von Schloss Pröbsting in Borken.

Es war eine wunderbare, stimmungsvolle Kulisse für die neun Chöre aus der Region, die an diesem Sonntag zusammen kamen. Die Zuhörer konnten sich von der Freude und der Vielfältigkeit des Chorgesanges, sowie dem breiten Spektrum der Chormusik in unserer Region überzeugen. Der Funke sprang über und beim großen Finale aller mitwirkenden Chöre sangen die Gäste begeistert mit. „Das war so schön, das müsste es öfter geben. Singen müsste per Rezept verordnet werden“, lautete die Meinung einiger begeisterter Zuhörer. Der Frauenchor Spellen kontne da nur zustimmen. Er freut sich nun auf einen Höhepunkt dieses Jahres: Das Kaffeekonzert am 5. Oktober im Probenlokal Wessel van Holt in Spellen – ab 15 Uhr wird bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen musiziert. Karten dafür gibt es für 9 Euro bei den Sängerinnen im Vorverkauf.