Sachbeschädigung in der Innenstadt : Unbekannte beschmieren Autos mit Farbe

Dinslaken In der Dinslakener Innenstadt wurden vier Autos mit roter Farbe beschmiert. Auf eines malten die unbekannten Täter ein rotes Herz.

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Dinslakener Innenstadt vier Autos mit roter Farbe beschmiert. Aufgefallen ist die Tat am Montag, 19. September, gegen 7 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, waren die Autos auf der Straße Altmarkt und der Marktstraße geparkt. Bei einem der beschädigten Wagen handelt es sich um einen weißen Renault Twingo. An der Fahrertür des Fahrzeuges stellte die Polizei eine Farbschmiererei in Form eines roten Herzes fest. Auch ein grauer und ein schwarzer Mercedes sowie ein grauer Seat wurden von den Tätern mit roter Farbe bemalt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 6220 entgegen.