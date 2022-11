Stillgelegter Kraftwerksstandort Energiepark Voerde geht mit Wasserstoff in die Zukunft

Anders als beim strittigen Thema des geplanten Logistikzentrums in Emmelsum, war der Diskussionsbedarf im Stadtentwicklungsausschuss zum Energiepark eher gering. Der RWE-Konzern beabsichtigt, auf dem ehemaligen Kraftwerksstandort in Möllen ein für Voerde wegweisendes Zukunftsprojekt zu verwirklichen. Auf dem direkt am Rhein gelegenen Werksgelände sollen Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff, zur Speicherung von Energie sowie ein Kraftwerk auf Erdgasbasis entstehen, das allerdings perspektivisch auf Wasserstoff umgestellt werden soll.