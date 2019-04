Für Sozialstation der Caritas in Roman : Rumänienkreis Heilig Blut bittet wieder um Spenden

Der Rumäniekreis Heilig Blut hofft auch auf Geldspenden (Symbolbild). Foto: dpa/Andreas Gebert

Dinslaken Der Rumänienkreis Heilig Blut in der katholischen Pfarrei Sankt Vincentius Dinslaken sammelt auch in diesem Jahr wieder für die Sozialstation der Caritas in Roman in Rumänien. Benötigt werden dort Rollstühle, Gehhilfen, Pflegehilfsmittel, Windeln, saubere Kleidung, Bettbezüge, Schuhe, Sandalen sowie Medikamente, vor allem Antibiotika, Herz-, Kreislauf- und Diabetes-Mittel.

Das Haltbarkeitsdatum der Medikamente sollt mindestens noch sieben Monate (12/2019) betragen. Darum bitten die Organisatoren der humanitären Hilfsaktion.

Alle Sachspenden, die in Plastiksäcken verpackt sein sollten, können am 29. und 30. April sowie am 2. und 3. Mai tagsüber in den bereitgestellten Anhänger oder vor die Garage, Haus Nr. 19, an der Matthias-Claudius-Straße gelegt werden.

Wer beim Verpacken der gespendeten Sachen helfen möchte, meldet sich unter Telefon 02064 40825 oder 0173 2643250. Geldspenden können auf das Konto bei der Volksbank (Stichwort „Rumänienhilfe“) überwiesen werden.

(RP)